Зеленський про переговори з РФ: будь-яке слово важливіше за постріл

Президент України Володимир Зеленський заявив, що існують речі, в яких потрібні компроміси, щоб не гинули люди.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо необхідності переговорів із Російською Федерацією, яка напала на Україну.

При цьому він наголосив, що навіть під час проведення переговорів є аспекти, у яких компромісів не може бути.

– Бо не можна піти зараз і сказати: так, це ваша країна. Україна – частина Росії? Ну це ж неможливо. Навіщо пропонувати таке, – сказав президент.

Він також розповів, що не ставиться до всіх формулювань, як до константи.