Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
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06:56 - 04 березня
Увага! Кривий Ріг повітряна тривога!
06:55 - 04 березня
Дніпро увага – повітряна тривога! Усім в укриття!
03:35 - 04 березня
У Житомирі повітряна тривога! Усім в укриття!
03:14 - 04 березня
У Дніпрі повітряна тривога!
03:07 - 04 березня
Чорноморськ – повітряна тривога!
02:55 - 04 березня
Южне – тривога! Усім в укриття!
02:51 - 04 березня
Одеса – повітряна тривога, усім в укриття!
02:49 - 04 березня
У Білій Церкві повітряна тривога!
02:48 - 04 березня
На Волині повітряна тривога!
02:38 - 04 березня
Первомайськ – повітряна тривога! Усім в укриття!!