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Разом ми сила
Факти / Україна
Юля Захарченко |
Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.

Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
06:56 - 04 березня

Увага! Кривий Ріг повітряна тривога!

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06:55 - 04 березня

Дніпро увага – повітряна тривога! Усім в укриття!

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03:35 - 04 березня

У Житомирі повітряна тривога! Усім в укриття!

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03:14 - 04 березня

У Дніпрі повітряна тривога!

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03:07 - 04 березня

Чорноморськ – повітряна тривога! 

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02:55 - 04 березня

Южне – тривога! Усім в укриття!

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02:51 - 04 березня

Одеса – повітряна тривога, усім в укриття!

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02:49 - 04 березня

У Білій Церкві повітряна тривога!

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02:48 - 04 березня

На Волині повітряна тривога! 

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02:38 - 04 березня

Первомайськ – повітряна тривога! Усім в укриття!!

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