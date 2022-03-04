Флагман Військово-Морських сил ЗСУ фрегат Гетьман Сагайдачний було вирішено затопити, щоб він не дістався російським військам.

Про це поінформував міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами очільника Міноборони, корабель перебував на ремонті.

– Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат Гетьман Сагайдачний, який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз – встояти, – наголосив Резніков.

Фрегат Гетьман Сагайдачний – багатоцільовий корабель, флагман ВМС України. Він був спущений на воду 1992 року, а наступного року включений у бойовий склад Військово-Морських сил.

Фрегат був названий на честь українського гетьмана Петра Сагайдачного.

Останнім часом корабель знаходився в порту Миколаєва, де проходив ремонтно-модернізаційні роботи.

Як відомо, в ніч на 24 лютого російські війська здійснили повномасштабне вторгнення на територію України з кількох напрямків.

На території нашої держави запроваджений воєнний стан. Українська армія вже дев’ятий день протистоїть путінським військам. За цей час загальні бойові втрати Росії орієнтовно становлять вже 9 166 військових особового складу.

Крім того, агресор втратив 251 танк, 939 бойових броньованих машин і 105 артилерійських систем.

Джерело: Олексій Резніков

Фото: ВМС ЗС України