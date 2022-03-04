Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію: Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців, у якому згадав обстріл російськими військами Запорізької АЕС в Енергодарі.

– Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію – найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямим наведенням по станції – це терор небаченого рівня. В УКраїні 15 атомних блоків, а у російських військових – повністю відбита пам’ять про Чорнобиль, про цю світову трагедію, – зазначив він.

Також Володимир Зеленський звернувся до росіян і зпитав, як таке взагалі могло статися. Він нагадав, що у 1986 році всі разом боролися з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

Він закликав їх вийти на вулиці своїх міст і сказати своїй владі, що вони хочуть жити на землі без радіоактивного зараження.

Володимир Зеленський повідомив, що після обстрілу російськими військами Запорізької АЕС він всю ніч був на зв’язку з лідерами інших держав, щоб світ реагував на такі дії Росії.

Як наслідок, Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку, МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії) запускає свій центр інцидентів та надзвичанийних ситуацій у режимі цілодобового реагування.

Однак Володимир Зеленський переконаний: потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста, потрібне негайне закриття неба над Україною, оскільки лише це може гарантувати, що Росія не битиме хоча би ракетами та авіабомбами по атомних об’єктах.

Президент подякував усім, хто охороняв Запорізьку АЕС і намагався зупинити ворога. Також Володимир Зеленський звернувся до місцевих жителів Енергодару і закликав їх виганяти з міста російських загарбників.

– Ворог завів на територію України абсоютну більшість своїх військ. Майже вся армія РФ кинута проти нашого народу. Але героїчний спротив українців вже дев’ятий день рятує нашу державу від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації, – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський додав, що російські війська цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, людей і житлові квартали. Але наша оборона завдає ворогу максимальних втрат.

Президент вкотре наголосив, що російські загарбницькі війська не зламають українців та Україну. Вони все одно програють, бо ми у себе вдома.