На захоплених російськими військами атомних об’єктах України (АЕС) зараз керують так звані кадирівці – чеченські бойовики.

Про це розповів сьогодні на пресконференції глава фракції Слуга народу та учасник української делегації для переговорів із РФ Давид Арахамія.

– Зараз на цих атомних цивільних об’єктах керують так звані кадирівці – чеченські бойовики. Вони вбили кількох працівників, які навчаються роками, які контролювали ядерну безпеку. Ми вчора вночі, коли почалася атака на ці об’єкти, доводили до всього світу, що не можемо гарантувати, що зараз в голові в цих чеченських бойовиків. Вони можуть потім шантажувати і Росію, казати: давайте незалежність Чечні й тому подібне. Фактично конкретні терористичні угруповання захопили ядерні об’єкти, – наголосив Арахамія.

Нардеп уточнив, що українська делегація на переговорах з РФ запропонувала створити безконфліктну зону навколо ядерних об’єктів в Україні. Проте така ініціатива не отримала підтримку.

– Ми на переговорах пропонували зробити безпольотну та загалом безконфліктну зону вздовж 30 км, щоб не діставала артилерія, навколо всіх ядерних об’єктів. Поки що військові з їхнього боку не підтвердили і казали, що все нормально, ми контролюємо Чорнобиль та охороняємо. І одразу трапилося Запоріжжя (захоплення ворогом території Запорізької АЕС, – Ред.). Далі може таке трапитися, наприклад, із Южно-Українською АЕС у Миколаївській області, де теж відбуваються бої. Тому ми вважаємо, що цей факт – це конкретна загроза міжнародного тероризму на ядерних об’єктах, – зазначив Арахамія.

Як відомо, російські війська 24 лютого захопили територію Чорнобильської АЕС, а в ніч на 4 березня – Запорізьку АЕС, що знаходиться біля міста Енергодар та є найбільшою в Європі.

При цьому піж час наступу ворожих військ та обстрілу на Запорізькій АЕС спалахнула пожежа. Рятувальник кілька годин не мали змоги почати ліквідацію пожежі на АЕС, оскільки російські загарбники продовжували обстріли.

У зв’язку з пожежею на Запорізькій атомній електростанції президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти. Він закликав Європу прокинутись та наголосив, що в Чорнобилі в 1986 році вибухнув один енергоблок, а на Запорізькій АЕС – таких шість.

Також варто зазначити, що попри заяву Давида Арахамії про вбивство чеченськими бойовиками кількох працівників АЕС, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Так, у Державній інспекції ядерного регулювання України сьогодні повідомили, що серед персоналу Запорізької АЕС загиблих та поранених немає.

Водночас у пресслужбі компанії Енергоатом поінформували, що під час нічного штурму Запорізької АЕС військами РФ загинули троє українських військових, ще двоє отримали поранення. Водночас персонал АЕС не постраждав.

Також не повідомлялося про жертви серед персоналу Чорнобильської АЕС.