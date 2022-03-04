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Факти / Україна

Не допустити ядерної катастрофи та закрити небо над Україною – Галущенко до США

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Не допустити ядерної катастрофи та закрити небо над Україною – Галущенко до США

Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до міністерки енергетики США з проханням не допустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною. Про це він написав у своєму Facebook

На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! – наголосив Галущенко.

Раніше в.о. гендиректора Запорізької АЕС Ігор Мурашов повідомив про порушення ядерної безпеки на станції внаслідок ворожих осбтрілів. Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу НАЕК “Енергоатом”.

“Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці”, – зазначив він.

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Фото: Герман Галущенко

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