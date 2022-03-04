Під Броварами 72-та окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців знищила ворожу техніку.

Про це йдеться у повідомленні наших військових.

Українські захисники знищили чотири БМП, два танки. Одну бронемашину піхоти вояки забрали собі у підрозділ.

– Ворог засів у селі. Ховає свою техніку у городах та серед будинків місцевих. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою броню, що стала металоломом і знає, що його чекає така ж доля! – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські військові збили російський літак Су-30 над Ірпенем Київської області.

Раніше у Генштабі ЗСУ назвали оновлені втрати російських військ. З 24 лютого до 3 березня загальні бойові втрати російського агресора орієнтовно становлять близько 9 тисяч осіб. Також вони втратили 217 одиниць танків, 900 бойових броньованих машин (ББМ) і 90 артилерійських систем.

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців