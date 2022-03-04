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Факти / Україна

Під Маріуполем триває важкий бій з переважаючими силами ворога

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Під Маріуполем триває важкий бій з переважаючими силами ворога

– Захисники Маріуполя відбили вже четверту атаку зі східного та західного напрямків. Ми знищили кілька одиниць бронетехніки. Ворог відступив для перегрупування та відновлення атаки на Маріуполь, – повідомляє в Telegram-каналі полк Азов.

Також з міста подій до всіх захисників України та до суспільства звернувся заступник командира полку Азов з позивним Калина.

– Переважаюче за чисельністю угрупування намагається прорвати лінію оборони та увірватись у місто. Зараз важливо втримати Маріуполь. Адже це останнє місто, яке не дає створити сухопутній коридор з Росії до Криму, – наголосив він.

Нагадаємо, Маріуполь вже дев’ятий день бореться з російською ордою. Постійно тривають важкі бої. Проте захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Полк Азов, ЗСУ, морська піхота, Національна гвардія, прикордонники, територіальна оборона, СБУ, інші силові структури та мешканці міста не впускають російські колони в місто.

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