Окупанти взяли в полон українського воєнного льотчика і використовують його в пропагандистських роликах для російського ТБ. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Там підтвердили інформацію про те, що льотчик і справді український, із 299-ї бригади тактичної авіації, і наголосили:

Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з “братнім” народом.

У ЗСУ зазначили, що не сумніваються у патріотизмі та мужності молодого пілота, і закликали не вестися на “агресивну тактику 2014-го року”.

Служба безпеки України повідомила, що російські агресори зламали деякі сайти регіональних органів влади та місцевого самоврядування, а також розмістили там брехню про нібито “капітуляцію та підписання мирного договору з РФ”.

У СБУ закликали не вірити фейкам, що мають на меті дезорієнтувати нас та посіяти паніку.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ