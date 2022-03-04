ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Під загрозою розправи. РФ використовує українського полоненого для пропаганди

Олена Конюшок SEO оптимізація
полонений льотчик фото

Окупанти взяли в полон українського воєнного льотчика і використовують його в пропагандистських роликах для російського ТБ. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Там підтвердили інформацію про те, що льотчик і справді український, із 299-ї бригади тактичної авіації, і наголосили:

Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з “братнім” народом.

У ЗСУ зазначили, що не сумніваються у патріотизмі та мужності молодого пілота, і закликали не вестися на “агресивну тактику 2014-го року”.

Читайте
РФ зламала сайти ОТГ і розмістила фейк про "капітуляцію" України у війні

Служба безпеки України повідомила, що російські агресори зламали деякі сайти регіональних органів влади та місцевого самоврядування, а також розмістили там брехню про нібито “капітуляцію та підписання мирного договору з РФ”.

У СБУ закликали не вірити фейкам, що мають на меті дезорієнтувати нас та посіяти паніку.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка