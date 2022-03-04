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Факти / Україна

РФ відправила на південь України кілька автобусів із “ряженими” з окупованого Криму – МВС

Юлія Соколова редакторка стрічки
Вадим Денисенко

Країна-агресор Росія намагається влаштувати провокації в південних регіонах України за участю “масовки” з тимчасово окупованого Криму.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

За його інформацією, півднем України почали їздити автобуси з так званими “ряженими” з Криму.

– Російська Федерація відрядила з Криму кілька автобусів із жителями нібито наших Херсона, Мелітополя, інших міст, які зараз тимчасово знаходяться під контролем РФ. І ці люди зображають радість від того, що вони зустрічають російських окупантів, – зазначив Денисенко.

Як приклад він навів інцидент у Мелітополі 3 березня. Російські загарбники привезли туди автомобіль з продуктами харчування, після чого вишикували перед ним чергу з 50-60 людей.

– І фотографували, як нібито щасливі жителі Мелітополя, а насправді жителі Криму, привезені сюди, дякують “русскому миру” за те, що їх врятували від “української хунти”. Та ж ситуація зараз буде в Херсоні, в інших містах, – попередив Денисенко.

Він наголосив, що ворог не зміг знайти серед українців зрадників, а тому і вдається до подібних провокацій за участю “ряжених” із окупованого Криму.

– Ми знаємо, що це брехня, і про це буде знати весь світ, – додав Денисенко.

Фото: УНІАН

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