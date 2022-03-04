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Факти / Україна

Рівень радіаційного фону в Дніпропетровській області та в зоні спостереження Запорізької АЕС – ДСНС

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
радіация

За даними ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, на території області, зокрема і в зоні спостереження Запорізької АЕС, рівень радіаційного фону в межах норми. Наразі цей показник становить 13 мкР/год.

Згідно з нормами радіаційної безпеки України, цей рівень є безпечним для населення.

Про це повідомив під час брифінгу представник ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Зазначається, що у разі виникнення радіаційної небезпеки, рятувальники ДСНС радять:

  • негайно сховатися в будинку
  • щільно закрити всі щілини і отвори, які є у вікнах
  • щільно закрити вентиляційні отвори
  • не вживати в їжу продукти, які на момент тривоги перебували у відкритому стані
  • не панікувати
  • слухати повідомлення місцевих органів влади або підрозділів ДСНС, які несуть чергування в зоні спостереження.

Може так трапитися, що ви отримаєте інформацію від органів місцевої влади або про екстрену евакуацію, або інші поради та рекомендації, як діяти в такій ситуації.

Інформація про рівень радіаційного фону на території області та в зоні спостереження буде оновлюватися щодня на офіційній сторінці ДСНС у Facebook.

Джерело: ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Фото: Depositphotos

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