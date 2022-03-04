За даними ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, на території області, зокрема і в зоні спостереження Запорізької АЕС, рівень радіаційного фону в межах норми. Наразі цей показник становить 13 мкР/год.
Згідно з нормами радіаційної безпеки України, цей рівень є безпечним для населення.
Про це повідомив під час брифінгу представник ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Зазначається, що у разі виникнення радіаційної небезпеки, рятувальники ДСНС радять:
- негайно сховатися в будинку
- щільно закрити всі щілини і отвори, які є у вікнах
- щільно закрити вентиляційні отвори
- не вживати в їжу продукти, які на момент тривоги перебували у відкритому стані
- не панікувати
- слухати повідомлення місцевих органів влади або підрозділів ДСНС, які несуть чергування в зоні спостереження.
Може так трапитися, що ви отримаєте інформацію від органів місцевої влади або про екстрену евакуацію, або інші поради та рекомендації, як діяти в такій ситуації.
Інформація про рівень радіаційного фону на території області та в зоні спостереження буде оновлюватися щодня на офіційній сторінці ДСНС у Facebook.