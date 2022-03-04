За даними ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, на території області, зокрема і в зоні спостереження Запорізької АЕС, рівень радіаційного фону в межах норми. Наразі цей показник становить 13 мкР/год.

Згідно з нормами радіаційної безпеки України, цей рівень є безпечним для населення.

Про це повідомив під час брифінгу представник ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Зазначається, що у разі виникнення радіаційної небезпеки, рятувальники ДСНС радять:

негайно сховатися в будинку

щільно закрити всі щілини і отвори, які є у вікнах

щільно закрити вентиляційні отвори

не вживати в їжу продукти, які на момент тривоги перебували у відкритому стані

не панікувати

слухати повідомлення місцевих органів влади або підрозділів ДСНС, які несуть чергування в зоні спостереження.

Може так трапитися, що ви отримаєте інформацію від органів місцевої влади або про екстрену евакуацію, або інші поради та рекомендації, як діяти в такій ситуації.

Інформація про рівень радіаційного фону на території області та в зоні спостереження буде оновлюватися щодня на офіційній сторінці ДСНС у Facebook.

Джерело: ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області