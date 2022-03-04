ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Рівненські рятувальники отримали гуманітарний вантаж від польських вогнеборців

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Рівненські рятувальники отримали гуманітарний вантаж від польських вогнеборців

Рівненські рятувальники отримали 11 вантажівок гуманітарної допомоги від польських колег. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, 3 березня рівненські рятувальники отримали бойовий одяг, взуття, пожежні каски, пожежні рукава, тепловізори, переносні генератори, мотопомпи, ліхтарі, пожежні стволи, медикаменти та інше майно.

Крім того, Республіка Польща передала сім пожежних автомобілів та один медичний автомобіль.

– Ця гуманітарна допомога посилить боєздатність підрозділів північних, південних та центральних областей, які працюють над ліквідацією пожеж та надзвичайних ситуацій, спричинених воєнними діями російських окупантів, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили додаткові потреби України у сфері безпеки, а також економічної та гуманітарної підтримки нашої країни.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка