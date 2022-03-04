Рівненські рятувальники отримали 11 вантажівок гуманітарної допомоги від польських колег. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, 3 березня рівненські рятувальники отримали бойовий одяг, взуття, пожежні каски, пожежні рукава, тепловізори, переносні генератори, мотопомпи, ліхтарі, пожежні стволи, медикаменти та інше майно.

Крім того, Республіка Польща передала сім пожежних автомобілів та один медичний автомобіль.

– Ця гуманітарна допомога посилить боєздатність підрозділів північних, південних та центральних областей, які працюють над ліквідацією пожеж та надзвичайних ситуацій, спричинених воєнними діями російських окупантів, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили додаткові потреби України у сфері безпеки, а також економічної та гуманітарної підтримки нашої країни.