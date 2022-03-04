Слуга народу спростувала фейк про те, що Зеленський виїхав із України

Інформація від російських агресорів про те, що президент України Володимир Зеленський нібито залишив свою країну та виїхав за кордон, не відповідає дійсності. Про це повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

– Херсонщина! Окупанти видали черговий фейк, що президент Володимир Зеленський покинув Україну. Це не правда, – сказано в повідомленні Олени Шуляк у каналі Telegram.

За її словами, глава держави перебуває у столиці, Києві.

– Він зі своїм народом! Те, що окупанти транслюють на Херсонщині, – це брехня, – сказала Шуляк.

Нагадаємо, парламент Литви закликає закрити небо над ядерними об’єктами та гуманітарними коридорами в Україні.