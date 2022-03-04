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Факти / Світ

Чи потрібно вимикати світло під час війни: що потрібно знати про світломаскування

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У центрі Києва зникло світло на двох вулицях

Центр протидії дезінформації рекомендував жителям України вжити заходів щодо світломаскування своїх будинків. Це має допомогти вберегти житлові приміщення від ударів у темний час.

Серед зазначених заходів назвали: вимкнення світла в оселях, зашторювання вікон, погашення вуличного освітлення приватних будинків.

Проте, зверніть увагу, що потрібно вимикати тільки освітлення в будинках і квартирах, але не інші електроприлади, які споживають енергію постійно. Масове вимкнення світла та електроприладів ускладнить балансування енергосистеми України.

У мережі ходить багато фейків, пов’язаних з енергоспоживанням, зокрема про вимкнення всіх приладів та світла у будинку, під час перепідключення до енергосистем Європи.

НЕК Укренерго просить споживачів не приєднуватися до фейкових акцій щодо вимкнення світла у вечірній час на підтримку України, які є інформаційними атаками російських окупантів.

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