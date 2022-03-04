Станом на 7.00 радіаційний фон на території Запорізької області після пожежі на Запорізькій АЕС в Енергодарі залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

У цьому запевнили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Територіальні структурні підрозділи обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ провели планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

Радіаційний гамма-фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон:

місто Енергодар – 9-12 мкР/год;

місто Мелітополь – 9-12 мкР/год;

селище міського типу К-Дніпровка – 11.2 мкР/год;

місто Бердянськ, Оріхів, Токмак, селище міського типу Чернігівка, Андріївка – 12.5 мкР/год;

місто Пологи 11-14 мкР/год;

місто Василівка 16 мкР/год.

Також у Запорізькій обласній військовій адміністарції повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами РФ.

Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.

Пожежа на Запорізькій АЕС в Енергодарі спалахнула вночі 4 березня після того, як її обстріляли російські війська.

Займання сталося в п’ятиповерховому навчально-тренувальному корпусі. Вогонь охопив три поверхи будівлі – із третього по п’ятий.

О 05.55 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС в Енергодарі локалізували на площі 2 тис. кв. м, а о 06.20 – ліквідували. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.