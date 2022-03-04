На дев’ятий день з моменту повномасштабного вторгнення російських військ ситуація в Україні залишається контрольованою. Ворог здійснює спроби просування за деякими напрямками, але їх небагато.

Про це розповів сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Загальна ситуація контрольована. Керівництво Збройних сил, керівництво держави вживає безпосередніх заходів для того, щоб зупинити противника на тих напрямках, на яких вони намагаються розвивати наступ. Таких напрямків небагато, – наголосив Арестович.

Він уточнив, що ворог учора після того, як поповнив резерви і тилові запаси, почав рухатися на окремих напрямках. Зокрема, в Енергодарі російські війська частково встановили контроль над Запорізькою АЕС.

Крім того, російським загарбникам вдалося просунутися біля міста Вознесенськ Миколаївської області. За словами Арестовича, це напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг.

– Наші війська його там зупинили, зараз іде бій. Усі спроби противника просунутися безпосередньо в бік Миколаєва були відбиті, – зазначив він.

Арестович додав, що ще одна гаряча точка – це північний захід від Києва, де зараз відбуваються бої. Там українські війська, авіація, артилерія зупиняють ворога.

Харків та Охтирка зараз піддаються нищівним ударам путінських військ, але оборона цих міст тримається. Як наголосив Арестович, про ситуацію там знають на міжнародному рівні.

– В Охтирці була спроба зруйнувати авіацією місцеву ТЕС. Але оборона тримається, противник там зазнає величезних втрат і перекидає туди додаткові резерви, які б в іншому випадку могли б бути використані, наприклад, на Київщину. Героїчна оборона Охтирки і Харкова, по-перше змусила противника зупинитися, по-друге – змінити напрямок розвитку основного удару і по-третє – примусила перекинути туди додаткові резерви. Ось що дає вправний спротив на місцях, – розповів Арестович.

Він додав, що такий спротив дає змогу Україні виграти необхідний час для того, щоб надійшла західна допомога і спрацювали міжнародні санкції.

Що стосується Чернігова, то місто витримало потужний авіаційний удар військ РФ. Водночас керівництво сил оборони утримує місто, і ворог у тому напрямку не просувається.

Коментуючи ситуацію довкола Маріуполя, Арестович зазначив, що місто зараз частково знаходиться в облозі.

– Маріуполь частково знаходиться в облозі, але ситуація контрольована. Військові, які знаходяться в місті, відбивають спроби ворога оточити його остаточно, – заявив він.

Арестович уточнив, що напружена гуманітарна ситуація в Маріуполі є предметом переговорів із представниками РФ у Білорусі, а також із вищим керівництвом країн-партнерів України й міжнародних організацій. Радник керівника ОПУ запевнив, що ситуація вирішується: йдеться про встановлення гуманітарних коридорів для вивезення людей та постачання в місто продуктів першої необхідності.

Що стосується Одеси, то, за словами Арестовича, безпосередньої небезпеки там немає. Збройні сили України, сили оборони, керівництво міста та області контролює ситуацію. А нечисленні спроби кораблів ворога вести вогонь придушуються українською артилерією.

– За вчора були нанесені декілька потужних вогневих ударів по противнику, які зупинили його просування на інших напрямках. Я думаю, що за тим, що відбувається, за тим, як керівництво Збройними силами вправно керує оборонною операцією, ми можемо відчувати стриманий оптимізм щодо подальших перспектив розвитку наступу ворога. Думаю, він буде зупинений і на інших ділянках, – підсумував Арестович.

Як поінформував сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков, Збройні сили України зупинили ворожі війська на більшості напрямків, а на деяких – здійснили успішний контрнаступ. Резніков наголосив, в ці години та дні відбувається злам ситуації за наступом військ РФ.

А в Генштабі ЗСУ поінформували, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого склали 9 166 військовослужбовців особового складу. Також знищено сотні одиниць ворожої техніки й артилерійських систем.