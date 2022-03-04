Третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії може відбутися вже в суботу-неділю, 5 або 6 березня.

Про це повідомив на пресконференції радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Третій етап може бути або завтра, або післязавтра. Ми очікуємо, в постійному контакті, на прямому зв’язку. Коли буде зрозуміло, що ми готові, наприклад, далі говорити про припинення вогню, вони готові, ми їдемо буквально зараз. Заради того, щоб не вбивали людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі, – заявив Подоляк.

Він також пояснив, чому переговори відбуваються саме на території Білорусі. За словами Подоляка, РФ відмовляється зустрічатися на території інших держав.

– У Білорусі, тому що російська сторона відмовляється від будь-яких інших країн-посередників. Можливо, пізніше буде інша країна, тому що ми хотіли взяти опцію, наприклад, Туреччини, чи Угорщини, чи Польщі. Оскільки, на жаль, Білорусь використовується інфраструктурно як плацдарм для атаки на наші міста, – розповів Подоляк.

За його словами, під час попередніх раундів переговорів була досить конструктивна обстановка, сторони озвучували свої позиції, але поки що немає якогось узгодженого підсумкового документа.

– Причина цього – недооцінка Зеленського та України в цілому та завищені очікування (росіян, – Ред.) по відношенню до себе… У нас є ще один інструмент – це тиск на Путіна через його прямі комунікації з лідерами інших країн, – розповів Подоляк.