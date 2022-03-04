Силовикам СБУ передали двох коригувальників артилерії, які допомагали путінським військовим підірвати київську телевежу, розташовану на території Бабиного Яру у Києві. Диверсантів затримали охоронці меморіалу Голокосту.

Встановлено, що місця ураження Бабиного Яру внаслідок авіаудару – на відстані 20–30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей.

– Охорона Меморіалу Голокосту Бабин Яр затримала коригувальника вогню під час обстрілу урочища, та передала його СБУ. А сьогодні, 4 березня, охоронці Меморіалу затримали біля інсталяції Дзеркальне поле ще одного коригувальника з маяками для артилерії, – йдеться у повідомленні.

Жодної інформації чи фото затриманих наразі немає: за попередньою інформацією, обидва – громадяни нашої країни.

Зазначимо, що ракетний удар, який російські війська здійснили по Київській телевежі і сусідній будівлі, зачепив територію колишнього військового цвинтаря.

Там, окрім мешканців Києва, також поховані десятки червоноармійців та представників компартії часів СРСР.

Позиція Меморіального центру Бабин Яр

За офіційними даними, 1 березня війська Російської Федерації нанесли три ракетних удари по території Бабиного Яру. Внаслідок бомбардування загинуло п’ятеро цивільних людей.

Путінські посібники цілилися у телевежу, однак один із авіаударів прийшовся на спортивний комплекс, розташований через дорогу від телевежі.

– Оскільки розстріли у Бабиному Яру тривали з 1941 по 1943 роки, і там у різних місцях вбили від 70 до 100 тисяч людей, ми можемо розглядати всю площу урочища як територію Голокосту, яку не можна зачіпати, – зазначив директор Центру Просторових Технологій Максим Рохманійко.

У будівлі спортивного комплексу Авангард в Бабиному Яру планувалось створення Музею Голокосту в Україні та Східній Європі.

Проєкт був запланований Меморіальним центром Бабин Яр у межах державно-приватного партнерства.