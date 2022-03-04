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Факти / Україна

Український пілот потрапив у полон, його можуть використати для пропаганди

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Український пілот потрапив у полон, його можуть використати для пропаганди

У Раді національної безпеки і оборони України заявляє про підготовку Росією дезінформаційної кампанії. Для цього окупанти використовують нашого полоненого льотчика.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

За даними командування Повітряних Сил ЗСУ, під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а слід дружити з “братнім” народом.

– Російська пропагандистська машина застосовує брутальну тактику 2014-го року, коли через катування окупанти змушували полонених говорити те, що потрібно російському телебаченню, – йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних Сил ЗСУ заявляє, що не сумнівається в патріотизмі та мужності українського пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання.

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