В ООН стурбовані через ситуацію із Запорізькою АЕС

Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло у п’ятницю, 4 березня, висловила стурбованість через ситуацію в районі Запорізької АЕС. Вона закликала до зусиль щодо запобігання “ядерним інцидентам”.

– Генеральний секретар з великою тривогою стежив за повідомленнями про зіткнення поблизу Запорізької атомної електростанції в Україні. Ведення військових дій поблизу ядерних об’єктів та іншої важливої ​​цивільної інфраструктури не лише неприйнятне, а й вкрай безвідповідальне, – сказала Дікарло.

Вона уточнила, що аварія на Чорнобильській АЕС є багаторічним прикладом того, що необхідно гарантувати найвищі стандарти безпеки на всіх АЕС.

– Необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути катастрофічних ядерних інцидентів, – додала вона.

Нагадаємо, Запорізька АЕС є найбільшою в Європі атомною станцією за встановленою потужністю. Розташована в Енергодарі.

Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 збудували за проєктом В-320. Перший ввели в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.