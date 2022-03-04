На Поліському напрямку угруповання росіян силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

На Сіверському напрямку угруповання ворога силами до чотирнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Водночас терористи проводять перегрупування, щоб продовжити наступ на Бровари.

На Слобожанському напрямку російські загарбники проводять наступальну операцію, зосередивши зусилля на напрямку Новомосковська. Ворожі війська намагаються блокувати Харків із півночі. Противник захопив Балаклею. Терористи не досягнули успіху в районі Охтирки і зосередили основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

На Донецькому напрямку угруповання ворога продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшовши до населеного пункту Новоолександрівка. Через значну перевагу у техніці противнику вдалося оточити Маріуполь.

На Луганському напрямку йдуть бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ.

На Таврійському напрямку російські війська зосередилися на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжують наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

Терористів зупинили на Миколаївському напрямку, але вони мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.

Відмічено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій окупанти здійснюють перевезення злочинців із місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області.

В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили українських ВМС.

Напередодні угруповання оборони Києва продовжило відбиття атак ворога, завдання йому вогневого ураження та утримання оборонних рубежів навколо столиці та основних аеродромів.

Російським військам не вдається прорватися до міста, тому вони вдалися до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць Києва.

За даними Міноборони України, командування військової частини 38-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС Білорусі отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу планують здійснити після перетину держкордону.

Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Білоруські офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні 2022 року.

Усупереч нормам Міжнародного гуманітарного права, агресор використовує під час бомбардувань касетні та осколкові боєприпаси великої потужності.

Під час нанесення артилерійських ударів по населених пунктах війська РФ активно застосовують реактивні системи залпового вогню Град, Смерч та Ураган.

На Волинському напрямку ворог перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі пунктів Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.

На Поліссі агресор зосередив основні зусилля на Київському напрямку, зазнає втрат в особовому складі та техніці, але не полишає спроб блокувати Київ із північного та північно-західного напрямків.

На напрямку Коростеня противник зазнав значних втрат і зупинився. Наступальних дій не здійснює.

На Сіверщині противник на напрямку Чернігів – Київ намагається утриматись у районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно просувається в напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ).

Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр.

Продовжує спроби відновити наступальні дії агресор на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.

На напрямку Перемога – Бровари висуваються до двох БТГр зі складу другої загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ.

На Слобожанщині ворожі війська після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів Охтирка, Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Сумському напрямку продовжує утримувати в облозі населені пункти Суми, Лебедин та Охтирка.

На Харківському напрямку противник змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити Харків із півдня.

На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на Ізюм та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.

На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.

На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів – до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.

На Сумщині підрозділи Збройних сил України передовою групою вийшли рубежі за лінією Державного кордону Сумської області. Деморалізований ворог продовжує нести втрати.

За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ становлять близько 9 166 осіб.

Втрати техніки РФ станом на 4 березня:

251 танк,

939 одиниць бойових броньованих машин,

105 артилерійських систем,

50 одиниці реактивної системи залпового вогню,

18 засобів ППО,

33 літаків (інформація уточнюється),

37 гелікоптерів (інформація уточнюється),

404 одиниці автомобільної техніки,

дві одиниці легких швидкісних катерів,

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

2 березня під Києвом зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗС України та парою російських Су-35С.

Внаслідок повітряного бою обидва літаки ворожих військ були знищені. Разом із ракетами класу повітря-повітря із МіГ-29 на окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування Центр.

Уранці 2 березня Генштаб ЗСУ звітує: російський ворог намагається утримати боєздатність своїх підрозділів, але вдається це дедалі гірше. Терористи здаються в полон та відмовляються йти у наступ.

Напередодні пізно ввечері росіяни обстріляли Житомир. Тактика терористів залишається незмінно підлою – гатили по житлових будинках та пологовому.

Росіяни намагаються наступати на Київ по всіх напрямках. На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.

На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ намагаються наступати на Київ з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.

Також терористичні війська роблять невдалі спроби блокувати декілька міст у Сумській області.

Найбільше від окупантів потерпають Харків, Херсон та Маріуполь. Зокрема, на останньому ворог зосередив усю свою увагу на Донецькому напрямку.

У Чорноморській операційній зоні терористи розгортають корабельну групу та продовжують готуватися до проведення морської десантної операції.

Станом на ранок 1 березня російські окупанти обстріляли ракетами та РСЗО мирні міста – це свідчення, що вони не здатні більше воювати з озброєними українцями.

Російські окупаційні війська здійснили обстріл центру Харкова, зокрема великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації.

Внаслідок обстрілу ворожою артилерією військової частини в Охтирці Сумської області загинули щонайменше 70 українських бійців.

Неподалік Києва снаряд влучив у пологовий будинок в селі Бузова на Житомирській трасі. Людей евакуювали із пошкодженої будівлі.

Станом на ранок 28 лютого російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Окрім обстрілу військових частин, цивільних та військових аеродромів, об’єктів критичної інфраструктури окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів.

На околицях Києва гаряче було під Ірпенем. У напрямку Києва було випущено три ракети – одна потрапила у приватний будинок на Софіївській Борщагівці, одну збили сили ППО, ще одна впала невідомо де.

На Херсонщині під ударом залишається Нова Каховка, а в обласному центрі відносна тиша.

У Запорізькій області ворог окупував Бердянськ. Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, другого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.

На Донеччині точаться бої за Маріуполь та Волноваху. Остання, за словами місцевої влади, перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

ЗСУ всю ніч відбивали наступ на Харків, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів по місту. Місто під контролем.

Станом на 27 лютого основні зусилля противника зосереджені на Поліському та Сіверському операційних напрямках з метою блокування Києва.

Підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил РФ рухаються в бік Бучі, Капітанівки та Білогородки.

У напрямку Борисполя та Ічні рухаються підрозділи Центрального військового округу Збройних сил РФ.

Із території Білорусі в напрямку Чорнобиля переміщуються інженерні підрозділи для здійснення переправи через річки Тетерів та Ірпінь.

Противник облаштував понтонну переправу в районі Комарина через річку Десна та в районі Ораного через річку Тетерів.

Крім того, РФ перебазувала тактичну авіаційну групу літаків Су-34 з Московської області на аеродром Барановичі у Білорусі.

Після невдалої спроби заволодіти Черніговом окупанти обходять місто в напрямку Іванівки та Козельця.

У бік Сум та Прилук ворог вклинився на глибину до 200 км, але був зупинений.

Частина сил Північного флоту ЗС РФ у складі до двох батальйонних тактичних груп продовжила наступ у напрямку Кременчука, вклинилася на глибину до 120 км, де її було зупинено.

На Таврійському напрямку противник перегруповується для наступу в напрямку Херсон – Миколаїв. Веде наступальні дії на напрямках Мелітополь – Василівка та Бердянськ – Маріуполь.

Кораблі Каспійської флотилії та Чорноморського флоту ЗС РФ, зокрема фрегати Адмирал Макаров та Адмирал Ессен пускали крилаті ракети типу Калібр.

На Сіверському напрямку оперативне угруповання Збройних Сил України стримує просування противника на напрямку Конотоп – Полтава – Київ та веде оборонні бої.

Близько опівночі 26 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітний ракетний комплекс С-300 Повітряних сил ЗС України збив дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

О пів на першу ночі винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ.

Нині ворог намагається змінити тактику – російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади.

Через те, що ворогові не вдалося здійснити швидкий наступ великими колонами, він почав активніше застосовувати ДРГ і десант, проте армія та тероборона ефективно їх знешкоджує.

За дві доби російські окупанти вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені.

Напружено минав і другий день війни: окупанти намагалися завдати ударів по Києву, а в Рівному наносили ракетні удари по аеропорту.

Станом на 16.00 25 лютого у Генштабі повідомили про наступ російських окупантів із різних напрямків. ЗСУ відбивали атаки ворога та тримали оборону.

Карта вторгнення Росії в Україну – актуальні дані на 19.30 24 лютого.

Карта обстрілів Росією українських міст на 16.27 24 лютого. Дані засвідчують, що армія РФ рухалася з Півдня, Півночі та Сходу.

О 12.56 Держприкордонслужба повідомила, що російська техніка пішла на прорив у Київській області.

Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча. Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби Млачівка Житомирського загону здійснено обстріли з Градів.

Прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислоковувалися на запасні позиції та діяли у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.

Оновлено о 17.55 24 лютого. Війська РФ вчинили атаку на Півночі, Сході, Півдні, а також на Заході у Волинській та Івано-Франківській областях.

Усі військові підрозділи перебували на своїх позиціях.

Попередньо, на цей час у районі ООС було збито сім літаків Військово-космічних сил РФ.

Відбито напад на Щастя, під час якого підбито два танки та знищено близько 50 російських окупантів.

За даними Одеської обласної держадміністрації, унаслідок удару на військову частину в селі Липецьке загинуло 18 людей (вісім чоловіків та десять жінок).

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів шістьох осіб. Їх госпіталізовано до Подільської міської лікарні.

Один із врятованих помер у медичному закладі.

За даними Генштабу, Збройні сили відбили острів Зміїний.

Над Межигір’ям Київської області збили російський гелікоптер Ка-52.

Окупанти запустили дві ракети в Бровари Київської області.

Відомо, що ближче до 18.00 під Черніговом здався російський розвідувальний взвод 74-ї мотострілецької бригади. Військові вважали, що їх везуть додому після навчань, а не воювати.

Ближче до вечора стало відомо, що російський десант, який висадився на аеродром у Гостомелі під Києвом, було заблоковано. Наші військові завдали артилерійського удару по аеродрому на ураження.

За даними вебсайтів відстеження польотів, інтенсивний повітряний рух уникав регіону, який охоплює Україну та її кордони з Росією.

Нагадаємо, що близько 05.00 24 лютого російські війська за наказом президента РФ Володимира Путіна атакували Україну.

Відомо, що вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.