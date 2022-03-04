В.о. гендиректора Запорізької АЕС Ігор Мурашов повідомив про порушення ядерної безпеки на станції внаслідок ворожих осбтрілів. Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу НАЕК “Енергоатом”.

Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці, – зазначив він.

Вже кілька годин найбільша атомна електростанція в Європі, що знаходиться у містечку Енергодар, перебуває під сильними обстрілами російських окупантів. Сподіватися потрібно на краще, але все ж варто підготуватися до найрізноманітніших сценаріїв.

Раніше ми розповідали, як діяти в разі радіаційної аварії.

Фото: ЗАЕС