Транснаціональна нафтогазова корпорація Shell продовжує закуповувати нафту в Росії, попри повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. На це вже відреагували в МЗС України.

Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до Shell через купівлю нафти.

– Мені сказали, що Shell учора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров’ю? – написав міністр у Twitter.

Кулеба також закликав світову спільноту вимагати від компаній розірвати ділові зв’язки з РФ.

– Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв’язки з Росією, – написав міністр.

Що відомо про закупівлю Shell нафти в РФ

Як інформує американське агентство Bloomberg, Shell, яка є найбільшою нафтовою компанією Європи, придбала партію російської нафти Urals із рекордною знижкою.

І це попри те, що безліч інших світових компаній відмовляються від співпраці з РФ через розв’язану Кремлем повномасштабну війну проти України.

За інформацією Bloomberg, вартість російської нафти для Shell обійшлася приблизно на $28,50 за барель дешевше, ніж коштує еталонний сорт Dated Brent.

Партію продав транснаціональний нафтотрейдер Trafigura Group. Shell придбала вантаж із доставкою (тобто корпорації не потрібно займатися питаннями транспортування російської нафти).

Як зазначає Bloomberg, ця угода Shell може стати переломним моментом для нафтового ринку.

– Уряди досі не заборонили російську нафту та газ, побоюючись зростання цін. Угода Shell, яка є одним із найбільших у світі нафтотрейдерів, може бути сприйнята рештою ринку як символічний акт, – йдеться в публікації.

В агентстві зазначають, що ця угода є першим свідченням того, що покупці на нафту Urals знайдуться, попри вторгнення РФ в Україну. Водночас угода фіксує значну знижку, з якою Росії доведеться продавати свою нафту.

Так, російський нафтовий гігант Роснєфть планує провести великий тендер на продаж 83 млн барелів нафти марки Urals із постачанням у квітні-жовтні. Як інформує Bloomberg, угода Shell не пов’язана з цим тендером. Водночас вона визначає своєрідний ціновий орієнтир на російську нафту після повномасштабного вторгнення РФ до України.

За інформацією агентства, з моменту оголошення Росією війни Україні нафта Urals продавалася з усе більшими знижками і до п’ятниці не приваблювала учасників торгів.

Варто зазначити, що 28 лютого в Shell оголосили про намір вийти з усіх спільних підприємств, створених із російським Газпромом.

4 березня в Shell нагадали про ці плани, але водночас підтвердили, що продовжують закуповувати російську нафту.

– Ми приголомшені війною в Україні і чітко заявили про свій намір вийти зі спільних підприємств із структурами Газпрому. Але відповідно до чинних санкцій ми працюємо над тим, щоб і надалі безпечно постачати енергію нашим клієнтам. Ми також припинили більшу частину діяльності, пов’язаної з російською нафтою. Проте зараз ми закуповуємо її та інші російські продукти для деяких нафтопереробних і хімічних заводів, щоб забезпечити продовження виробництва необхідного палива та продуктів, на які люди та підприємства розраховують щодня, – заявили в корпорації.

В Shell запевняють, що й далі скорочуватимуть використання російської нафти в міру того, як альтернативні сорти стануть доступні для купівлі. Водночас у корпорації стверджують, що відмовитися від нафти з РФ “дуже складно”, оскільки вона “відіграє значну роль у світових поставках” й альтернатив “відносно мало”.

Через розпочату Кремлем війну проти України в Росії відмовилися працювати низка компаній та корпорацій. Список компаній, які залишили російський ринок або обмежили там свою роботу можна переглянути за посиланням.

Джерело: Bloomberg, Shell, Дмитро Кулеба