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Факти / Україна

На підтримку армії та гуманітарну допомогу зібрано 10 млрд грн – НБУ

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На підтримку армії та гуманітарну допомогу зібрано 10 млрд грн – НБУ

Станом на 5 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України та Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб, було перераховано майже 10 млрд грн. Про це заявили у прес-службі НБУ.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти. Зокрема понад 2,8 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США,  євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Як заявляють у Національному банку, понад 5,7 млрд грн із цієї суми вже перераховано на потреби наших військових.

У НБУ також нагадують:

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

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Фото: НБУ

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