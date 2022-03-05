На в’їзді до Миколаєва взяли в полон 4 розвідників РФ, їх бронемашину знищено – МВС

Міністерство внутрішніх справ повідомило про знищення бронеавтомобіля ворога Тигр на в’їзді до Миколаєва. Крім того, вдалося взяти в полон чотирьох російських розвідників.
Це сталося під час бойового зіткнення на блок-посту під час в’їзду до міста.
Захоплення провели миколаївські гвардійці спільно із ЗСУ.
– Бійцям вдалося взяти в полон 4-х військовослужбовців Російської Федерації зі складу розвідувальної групи (з них 1 офіцер). Полонених передали співробітникам СБУ, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці МВС у Facebook.
Нагадаємо, за даними Forbes, за час війни армія України знищила російську військову техніку на суму 331,2 млрд рублів або близько 3 млрд доларів.