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Факти / Україна

Рівень радіації та надання першої допомоги: зміни в чат-боті українських рятувальників на WhatsApp

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
смартфони

Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом з командою WhatsApp розробили і постійно оновлюють чат-бот українських рятувальників.

З сьогоднішнього дня, 5 березня, в чат-бот додані:

  • розділ радіація, де ви можете знайти поради щодо дій при радіаційній загрозі, а також ознайомитися з картою радіаційного фону на території України
  • поради щодо надання першої допомоги
  • постійно оновлювана інформація про пункти допомоги населенню.
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Команди ДСНС і WhatsApp системно працюють над поліпшенням інтерфейсу і закликають користуватися тільки перевіреною інформацією.

Нагадаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуація України опублікувала список телефонів центрів допомоги біженцям та евакуйованим, розміщених у містах України. Телефони працюють в режимі гарячої лінії.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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