Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом з командою WhatsApp розробили і постійно оновлюють чат-бот українських рятувальників.
З сьогоднішнього дня, 5 березня, в чат-бот додані:
- розділ радіація, де ви можете знайти поради щодо дій при радіаційній загрозі, а також ознайомитися з картою радіаційного фону на території України
- поради щодо надання першої допомоги
- постійно оновлювана інформація про пункти допомоги населенню.
Команди ДСНС і WhatsApp системно працюють над поліпшенням інтерфейсу і закликають користуватися тільки перевіреною інформацією.
Нагадаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуація України опублікувала список телефонів центрів допомоги біженцям та евакуйованим, розміщених у містах України. Телефони працюють в режимі гарячої лінії.