Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом з командою WhatsApp розробили і постійно оновлюють чат-бот українських рятувальників.

З сьогоднішнього дня, 5 березня, в чат-бот додані:

розділ радіація, де ви можете знайти поради щодо дій при радіаційній загрозі, а також ознайомитися з картою радіаційного фону на території України

поради щодо надання першої допомоги

постійно оновлювана інформація про пункти допомоги населенню.

Команди ДСНС і WhatsApp системно працюють над поліпшенням інтерфейсу і закликають користуватися тільки перевіреною інформацією.

Нагадаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуація України опублікувала список телефонів центрів допомоги біженцям та евакуйованим, розміщених у містах України. Телефони працюють в режимі гарячої лінії.