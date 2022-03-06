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Факти / Україна

Російські військові покинули приміщення Бородянського психоневрологічного інтернату

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Окупанти залишили територію Бородянського психоневрологічного інтернату, який вони захопили напередодні. Про це в ефірі марафону українських телеканалів заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

Спецпідрозділ, який зайшов у цей диспансер десь близько 13 години, наразі звільнив людей і вийшов із приміщення. Але вони не залишили територію населеного пункту, – розповів він.

Раніше Кулеба припускав, що Бородянський психоневрологічний інтернат захоплений російськими військами, які вели звідти артилерійський вогонь по позиціях української армії.

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Раніше ми розповідали про вибухи, які лунали під Краматорськом.

Громадський діяч, колишній заступник Міністра МВС України Антон Геращенко повідомив, що це українські сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Фото: Минобороны РФ

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