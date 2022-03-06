Окупанти залишили територію Бородянського психоневрологічного інтернату, який вони захопили напередодні. Про це в ефірі марафону українських телеканалів заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

Спецпідрозділ, який зайшов у цей диспансер десь близько 13 години, наразі звільнив людей і вийшов із приміщення. Але вони не залишили територію населеного пункту, – розповів він.

Раніше Кулеба припускав, що Бородянський психоневрологічний інтернат захоплений російськими військами, які вели звідти артилерійський вогонь по позиціях української армії.

Раніше ми розповідали про вибухи, які лунали під Краматорськом.

Громадський діяч, колишній заступник Міністра МВС України Антон Геращенко повідомив, що це українські сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Фото: Минобороны РФ