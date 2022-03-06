Вимикати світло у квартирах та на вулицях у комендантську годину у містах, де військові відпрацювали всі необхідні маневри, не потрібно, повідомляє Енергоатом.

На початку війни в Україні Центр протидії дезінформації рекомендував жителям України вжити заходів щодо світломаскування своїх будинків. Це повинно допомогти вберегти житлові приміщення від ударів у темний час.

Серед зазначених заходів називали: вимкнення світла в оселях, зашторювання вікон, погашення вуличного освітлення приватних будинків.

У мережі ходить багато фейків, пов’язаних з енергоспоживанням, зокрема про вимкнення всіх приладів та світла у будинку, під час перепідключення до енергосистем Європи.

НЕК Укренерго просить споживачів не приєднуватися до фейкових акцій щодо вимкнення світла у вечірній час на підтримку України, які є інформаційними атаками російських окупантів.