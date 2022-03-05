У Білій Церкві Київської області російські війська обстріляли ракетами приватний сектор. Про це повідомив міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий.

За його словами, наразі розбирають завали на місці удару, триває пошук людей.

– Щойно стався ракетний удар, влучили у приватний сектор. Зараз шукаємо людей. Будьте обережні і слухайте сигнал тривоги, – повідомив він, оприлюднивши відео з місця трагедії.

Тим часом ніч на 5 березня була відносно спокійною у всіх областях. Збройні сили України витісняють ворога з тієї невеликої кількості території, де йому вдалося просунутися раніше.

Росія несе втрати та не має бажаного успіху, тому змінює тактику і продовжує наносити удари по мирному населенню та об’єктам критичної інфраструктури. На Харківщині вночі тривали обстріли житлових районів обласного центру.

У Житомирській області були повітряні тривоги, російські загарбники влучили у завод. У Сумах від самого ранку не припиняються авіаудари. Російські війська руйнують житлові квартали та інфраструктурні об’єкти.

Ознайомитися з інтерактивною картою воєнних дій в Україні можна у нашому матеріалі.