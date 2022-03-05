Сьогодні, 5 березня, у Чернігові збили російський штурмовик Су-25. Один пілот встиг катапультуватись.

Про це повідомляє командування Повітряних сил України.

У штурмовику було два пілоти, один із них загинув, а інший встиг катапультуватися і приземлився на околиці Чернігова. Його затримали.

– Щойно у Чернігові затримали пілота збитого російського літака Су-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збили ворожий безпілотник, – написав у своєму Telegram-каналі голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

У Оперативному командуванні Північ наголосили, що у пілота вилучили докази їхніх злочинів проти українського народу. Усе передадуть до Гааги.

Крім того, 5 березня ЗСУ збили російський військовий гелікоптер.

Станом на 6.00 5 березня Росія на території України втратила 39 літаків та 40 вертольотів.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ