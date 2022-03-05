У Харкові лінію ворога посунули до державного кордону – ОДА

У Харкові Збройні сили України витримали напад агресора і з відсічі перейшли до контрнаступу.

Про це в ефірі спецпроекту національних каналів повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

– Наші ЗСУ зайняли дуже серйозні позиції. Лінію ворога вони відсунули в Сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позицію державного кордону, – зазначив голова облдержадміністрації.

Те ж саме, каже Олег Синєгубов, українські війська планують зробити і в Дергачівському напрямку.

– Розуміючи це, ворог фактично витратив уже всі свої наступальні ресурси і не йде так масовано броньованою технікою. Просто прощупує. Наприклад, вийшло чотири-пять танків. Їх наші ЗСУ знищили, і вони порозбігалися, – переповідає новини з

Таким чином Збройні сили України знищили три ворожі танки, а четвертий, який російські військові просто покинули, перейшов до ЗСУ як трофей.

– Ворог розуміє, що він вже не пройде і фактично цю війну програв. Йому нічого не залишається, як підступно гатити по житлових масивах та по центру міста, – додає Олег Синєгубов.

Зауважимо, що протягом 4 березня в Харкові тривали ракетні та артилерійські обстріли по адміністративних та житлових будівлях.

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Фото: Олег Синєгубов