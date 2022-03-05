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У Харкові пожежі у 10 багатоповерхівках, рятувальники зупинили гасіння через обстріли

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Харкові пожежі у 10 багатоповерхівках, рятувальники зупинили гасіння через обстріли

У Харкові через авіаудари виникли пожежі в 10 багатоповерхівках. Через обстріл їх гасіння довелося призупинити.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

– Станом на 17:00, 5 березня, внаслідок авіаударів мікрорайону Північна Салтівка у Харкові заздалегідь пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків з подальшим займанням квартир на верхніх поверхах (кількість будинків уточнюється), – йдеться у повідомленні.

Рятувальники також додали, що інформація щодо постраждалих з’ясовується. Від ДСНС залучали 35 осіб та 9 од. техніки, але у зв’язку з постійним обстрілом роботи підрозділів ДСНС призупинено.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російська сторона порушує досягнуті домовленості: блокує відкриття “зелених коридорів” із населених пунктів, які обстрілюють війська РФ, та не допускає гуманітарні вантажі.

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