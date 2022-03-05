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Факти / Україна

Українські сили ППО збили ворожу ракету під Краматорськом

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Українські сили ППО збили ворожу ракету під Краматорськом

Близько 20:00 у Краматорську було чутно потужний вибух. Згодом громадський діяч, колишній заступник Міністра МВС України Антон Геращенко повідомив, що це українські сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

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Раніше Міністерство внутрішніх справ повідомляло про знищення бронеавтомобіля ворога Тигр на в’їзді до Миколаєва. Крім того, вдалося взяти в полон чотирьох російських розвідників.

Це сталося під час бойового зіткнення на блок-посту під час в’їзду до міста.

Фото: Міноборони

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