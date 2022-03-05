Близько 20:00 у Краматорську було чутно потужний вибух. Згодом громадський діяч, колишній заступник Міністра МВС України Антон Геращенко повідомив, що це українські сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Раніше Міністерство внутрішніх справ повідомляло про знищення бронеавтомобіля ворога Тигр на в’їзді до Миколаєва. Крім того, вдалося взяти в полон чотирьох російських розвідників.

Це сталося під час бойового зіткнення на блок-посту під час в’їзду до міста.