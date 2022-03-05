Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він переконаний, що вже скоро ми зможемо сказати українським громадянам, які були вимушені виїхати з країни, щоб вони поверталися.

– Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, щоб тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Фактично у нас більше немає кордону з дружньою Польщею, бо ми разом на стороні добра. Нам не до кордонів. Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та всіх інших дружніх країн, – зазначив він.

Глава держави повідомив, що пізно вночі говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном і з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він додав, що безмірно вдячний кожному з них.

Володимир Зеленський додав, що в Україні вже думають про майбутнє для всіх українців після війни, про те, як оживити наші міста і відновити економіку.

Президент повідомив, що говорив з головою Світового банку Девідом Малпассом, виконавчим директором МВФ Крісталіною Георгієвою. Він зауважив, що вдалося досягти згоди між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України.

За його словами, вже є рішення про невідкладну допомогу та про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни.

Також Володимир Зеленський заявив, що говорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, лідерами Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головною темою цих розмов було в ЄС для України.

– Я вдячний європейцям – сотням тисяч людей у різних містах нашого континенту. Братислава, Вільнюс, Франкфурт, Ліон, Париж, Тбілісі, Прага. Вони вчора вийшли на підтримку України. На підтримку Європи. Вони вийшли заради миру. Якнайшвидше. Я вдячний американцям – стійкій двопартійній більшості звичайних людей. Ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України і вимагають посилення санкцій проти Росії за агресію вже зараз, – додав президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони і контратакують агресора під Харковом, захищаючи місто.

Вони тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Тому російській армії не вдалося вийти на заплановані рубежі.