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Факти / Україна

Замість планів нападу: окупантам заглушили радіо гімном України

Ілля Нежигай редактор стрічки
Замість планів нападу: окупантам заглушили радіо гімном України

Українська сторона глушить російські радіохвилі завдяки гімну України.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

– Війна слів, пісень та бомб: Російські штаби намагаються передати плани атаки на короткохвильовому радіо, а Україна заглушає їх… своїм національним гімном. До мурашок, – написав він.

Раніше Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських військових, які беруть участь у війні проти України.

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