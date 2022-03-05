Замість планів нападу: окупантам заглушили радіо гімном України

Українська сторона глушить російські радіохвилі завдяки гімну України.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

– Війна слів, пісень та бомб: Російські штаби намагаються передати плани атаки на короткохвильовому радіо, а Україна заглушає їх… своїм національним гімном. До мурашок, – написав він.

War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with… their national anthem. Shivers. pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm — Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022

Раніше Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських військових, які беруть участь у війні проти України.