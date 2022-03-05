На десяту добу війни Росії проти України наші Збройні сили продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих – контратакують, змушують агресора відступати з втратами та завдають нищівних ударів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Українські військові ведуть запеклі бої за звільнення наших міст від загарбників.

Частини та підрозділи агресора деморалізовані, солдати та офіцери продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи озброєння і техніку. Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи ворогу свою громадянську позицію і завдаючи йому психологічної поразки.

У Генштабі зазначили, що, стикаючись з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій, російські військові продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури, житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей як “живий щит”.

Також ворог не залишає спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного бліцкригу, продовжує розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, приховує втрати в особовому складі та техніці, блокуючи доступ населення до правдивої та об’єктивної інформації.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій данілов також заявив, що російський агресор зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках.

Тим часом українські військові і сили територіальної оборони станом на сьогодні перехопили тактичну ініціативу.