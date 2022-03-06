Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
Потужний вибух щойно пролунав у Києві. За попередньою інформацією, це була ракета, яку знищила наша система протиповітряної оборони.
Слов’янськ, Полтава – повітряна тривога!!
У Харкові після обстрілів почалась пожежа в одному з будинків.
У Харкові знову неспокійно! Лунає серія вибухів!
Чернігів – повітряна тривога!
Кам’янець-Подільський! Повітряна тривога, усім в укриття!
Хмельницький – повітряна тривога!
Житомир, Лубни – повітряна тривога!
Чернігів увага – повітряна тривога!
У Києві повітряна тривога!