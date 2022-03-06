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Разом ми сила
Факти / Україна
Юля Захарченко |
Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.

Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
06:27 - 06 березня

Потужний вибух щойно пролунав у Києві. За попередньою інформацією, це була ракета, яку знищила наша система протиповітряної оборони.

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06:10 - 06 березня

Слов’янськ, Полтава – повітряна тривога!!

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05:24 - 06 березня

У Харкові після обстрілів почалась пожежа в одному з будинків.

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05:09 - 06 березня

У Харкові знову неспокійно! Лунає серія вибухів!

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04:36 - 06 березня

Чернігів – повітряна тривога!

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03:02 - 06 березня

Кам’янець-Подільський! Повітряна тривога, усім в укриття!

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02:35 - 06 березня

Хмельницький – повітряна тривога!

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02:03 - 06 березня

Житомир, Лубни – повітряна тривога!

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01:59 - 06 березня

Чернігів увага – повітряна тривога!

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01:57 - 06 березня

У Києві повітряна тривога!

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