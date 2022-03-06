Боротьба України за весь світ триває вже понад 10 днів – 244 години, підрахував міністр оборони Олексій Резніков.

За цей час, говорить очільник відомства, керівництво країни перевело економіку країни на військові рейки.

– Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Якщо ви вимушені були евакуюватись, знайдіть роботу на новому місці – ваша допомога потрібна всюди, – звернувся до українців Олексій Резніков.

За його словами, ситуація на позиціях контрольована. На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає, тим самим поповнюючи наш “парк” техніки.

– Ворог згине від своєї ж зброї. Кремль поки не хоче прийняти й визнати свого фіаско. Але цей час вже близько. Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів, – стверджує міністр оборони.

Нині ворог зупинений у Києві та Харкові, у Миколаєві – відкинутий, Одеса є стратегічним резервом.

– Поповнення сил противника все більше ускладнюватиметься, а якість поповнення буде ще гіршою, – прогнозує Олексій Резніков.

Міністр оборони додає: Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – нищити Україну та її народ.

– У них нічого не вийде. Вони ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, які захищають Харків, тому почали воювати з харківським університетом. Росіяни – звичайні терористи. А терористи будуть знищені, – запевняє очільник Міністерства оборони.

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