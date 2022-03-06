Добровольці з 52 країн світу записалися до Іноземного легіону для захисту України

Ветерани та добровольці з 52 країн світу записалися до складу міжнародного легіону для захисту України від повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це під час брифінгу 6 березня повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогоднішній день до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн, це їхнє бажання, яке вони виявили, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим, це їхня добровільна готовність воювати на боці добра, – повідомив Дмитро Кулеба.

Він також уточнив, що на даний момент загальна кількість заявок сягає 20 тисяч.

Нагадаємо, 24 лютого о 5 ранку президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок так званої військової операції проти України.

До цього російський уряд багато разів заявляв, що Росія не планує нападати на Україну.

При цьому Кремль місяцями стягував до українських військ техніку та війська під виглядом “військових навчань”.

Агресія РФ проти України продовжується вже 11-й день.