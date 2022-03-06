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Факти / Україна

Київ веде переговори щодо “зеленого” коридору з Бучі й Гостомеля – Арестович

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Київ веде переговори щодо “зеленого” коридору з Бучі й Гостомеля – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у Бучі і Гостомелі, що під Києвом, наразі не фіксується прибуття нових російських військових.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Рада.

За його словами, українські сили оборони відійшли на інші позиції, щоб завадити окупантам бити по житлових будинках, бо там ворог гатить саме по кварталах, де живуть люди.

– Наші війська, щоб не наражати на небезпеку цивільне населення просто перейшли на інші місця, – зазначив Арестович.

За його словами, в Гостомелі і Ірпені є багато випадків поранення російськими військовими дітей, до того ж окупанти не дають можливості евакуювати цивільне населення.

За його словами, зафіксовані випадки поранення дітей під час евакуації.

– Було багато прохань на державному рівні, щоб дали зелений коридор. Там дуже багато дітей по підвалах… Є поранені й загиблі діти, – сказав Олексій Арестович.

Він наголосив, що наразі на вищому рівні питання евакуації обговорюється з міжнародними гуманітарними інститутами, через посередників із росіянами для того, щоб дати вихід із Бучі й Гостомеля.

Фото: Бучанська міська рада

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