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Факти / Україна

Під Маріуполем знищено майже 30 російських військових, двох взяли в полон

Валентина Летяк редакторка стрічки
Підбитий російський танк

Російські загарбники 6 березня понесли великі втрати на Маріупольському напрямку, де ЗСУ провели контратаку противника, повідомляє командування Сухопутних військ України.

Українські війська знищили три ворожі танки, чотири БМП, два Тигра та близько 30 російських військових.

Ще двох російських танкістів захопили в полон, один із них – офіцер, командир взводу.

Сьогодні РФ вдруге проігнорувала домовленість про тишу на час проведення евакуації мирних мешканців Маріуполя і продовжувала обстріли міста.

Зокрема ворог стріляв по Маріуполю з важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 Буратіно, застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію.

Фото: Міноборони

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