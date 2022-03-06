Російська армія створила живий щит із жителів одного із сіл Тростянецької громади Сумської області.
За інформацією голови облдержадміністрації Дмитра Живицького, зробили це загарбники для охорони розгорнутої зенітно-ракетної системи С-300 середнього радіуса дії.
Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність системи може сягати 150, 200, 300 кілометрів.
Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, перш за все, від балістичних ракет, літаків та інших цілей.
Село в Тростянецькій громаді агресори зайняли 5 березня. Майже біля кожного двору на центральній та прилеглих вулицях стоїть російський танк.
Нагадаємо, що цього ж дня російські військові обстріляли таксі з цивільними людьми неподалік села Пустовійтівка Сумської області.
Водій загинув на місці, а жінка та її 17-ти річний син, які були в салоні авто, – нині в лікарні.
Одна людина загинула та двоє дістали поранень після обстрілу місцевої заправки в Ромнах.
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Джерело: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький