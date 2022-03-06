Воєнно-політична ситуація довкола України залишається контрольованою керівництвом країни і керівництвом Збройних сил.

У цьому під час брифінгу запевнив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, вночі російські війська наносили повітряні ракетні авіаційні удари по містах Київ, Житомир, Коростень, Старокостянтинів, Чернігів та Харків.

– Ситуація довкола Києва залишається напруженою. Наші війська наносять ракетні артилерійські удари по підрозділах противника на північному заході від столиці. З гуманітраних міркувань наші війська зайняли іншу позицію в містах Буча і Гостомель, щоб не підставляти мирних мешканців під невибіркові удари артилерії противника, – пояснив він.

Також Олексій Арестович додав, що Чернігів тримається, збиває літаки противника і відбиває наземні атаки. У Сумах ворог намагається просунутися ближче до міста.

У Харкові українські військові перейшли в контратаку, відбили російських загарбників і зараз укріплюються на північних рубежах. У районі Брянки (зона ООС) українські війська відбили потужну спробу наступу противника, внаслідок чого той зазнав величезних втрат.

Олексій Арестович повідомив, що Маріуполь також тримається. Водночас у Херсоні агресор дещо відступив від міста і контролює його невеликими підрозділами, мешканці чинять громадський спротив.

Крім того, російські війська намагаються просунутися у бік Миколаєва та Вознесенська, намагаючись створити загрозу Південноукраїнській АЕС, але ситуацію контролюють Збройні сили.

Гідно тримається і Миколаїв, який 5 березня відбив декілька спроб атаки, і знищив вертолітний десант противника. Водночас Одеса веде протиповітряну і морську оборону. Наші військові вже збили щонайменше два літаки противника.

Загалом російські війська концентрують свої зусилля на тому, щоб просунутися північніше Миколаєва. Також фіксували їхню спробу просунутися від Харкова до Дніпра. Але українські військові дали гідну відсіч російським загарбникам.