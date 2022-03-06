Ситуація в Енергодарі та на АЕС: складно, але під контролем

Cитуація складна, але контрольована, про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Ситуація в Енергодарі 5.03.2022 станом на 18:00 – ЗСУ. Наразі на майданчику Запорізької АЕС знаходяться окупанти. В самому місті, за інформацією ЗСУ, їх немає. Місто знаходиться у облозі.

Персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації, а міський голова Дмитро Орлов організовує всі процеси життєдіяльності у місті Енергодар. – речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв