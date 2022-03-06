У Маріуполі з 12.00 6 березня починається евакуація мирного населення. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, з 10.00 до 21.00 буде встановлено режим тиші, а з 12.00 починається евакуація мирного населення.
Гуманітарний “зелений” коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.
Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами:
- СК Іллічівець (пр. Нахімова, 53);
- Драмтеатр (Театральна площа, 1)
- Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).
Усіх мешканців попереджають, що пересуватися за маршрутом коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (винятково за автобусами).
У голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Водіїв просять максимально сприяти евакуації мирного населення – брати із собою людей і заповнювати транспорт максимально.
Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.
5 березня російські війська порушили домовленості про режим тиші і обстріляли місто Волноваху, звідки мали евакуювати мирних жителів.
Також на 5 березня була запланована евакуація мирного населення з Маріуполя. Але у Маріупольській міській раді були вимушені її перенести, оскільки російська сторона продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць.