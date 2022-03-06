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Факти / Україна

У Маріуполі 6 березня розпочинається евакуація мирного населення – маршрут гуманітарного коридору

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Маріуполі 6 березня розпочинається евакуація мирного населення – маршрут гуманітарного коридору

У Маріуполі з 12.00 6 березня починається евакуація мирного населення. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, з 10.00 до 21.00 буде встановлено режим тиші, а з 12.00 починається евакуація мирного населення.

Гуманітарний “зелений” коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами:

  • СК Іллічівець (пр. Нахімова, 53);
  • Драмтеатр (Театральна площа, 1)
  • Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

Усіх мешканців попереджають, що пересуватися за маршрутом коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (винятково за автобусами).

У голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Водіїв просять максимально сприяти евакуації мирного населення – брати із собою людей і заповнювати транспорт максимально.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.

5 березня російські війська порушили домовленості про режим тиші і обстріляли місто Волноваху, звідки мали евакуювати мирних жителів.

Також на 5 березня була запланована евакуація мирного населення з Маріуполя. Але у Маріупольській міській раді були вимушені її перенести, оскільки російська сторона продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць.

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