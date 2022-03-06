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Факти / Україна

Українці воюють за те, де пройде кордон між життям та рабством – Зеленський

Валентина Летяк редакторка стрічки
Українці воюють за те, де пройде кордон між життям та рабством – Зеленський

Президент Володимир Зеленський, звертаючись до українців, сказав, що вони вже вибороли своє майбутнє, і зараз воюють за наше сьогодні.

– Українці! Ми вже вибороли наше майбутнє. Але ще боремось за наше сьогодні. Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством. І це не тільки наш вибір, – заявив глава держави, наголосивши, що громадяни Росії зараз також роблять цей вибір.

Тому він емоційно звернувся також до росіян:

– Сегодня, завтра, в ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Соцсети, друзья, знакомые и нет, коллеги и родственники. Вас должны услышать! Мы, украинцы, – мы хотим мира!

Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали.

Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите!

А українцям Зеленский сказав, що країна вже вистояла і готується до відновлення, формуються чотири спеціальні фонди.

– Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Фонд відновлення та трансформації економіки. Фонд обслуговування та погашення державного боргу. Фонд підтримки малого та середнього бізнесу. І це тільки початок. А зараз – ще потрібні сили, мудрість, воля, перемога. Потрібен мир! Слава Україні! – підсумував президент.

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Фото: Офіс президента

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