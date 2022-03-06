Українські ІТ-спеціалісти запустили сайт Ukraine Helpers для гумдопомоги з усього світу

В Україні офіційно запрацювала перевірена платформа для швидкої та ефективної гуманітарної допомоги Ukraine Helpers. За підтримки МЗС України її створила команда українських підприємців та спеціалістів у сфері ІТ.

Сайт Ukraine Helpers розроблено для мільйонів іноземців, які хочуть допомогти українцям під час війни з путінськими загарбниками.

Станом на 6 березня платформа Ukraine Helpers доступна лише англійською мовою, інші мови будуть додані найближчим часом.

На цьому сайті ви можете знайти інформацію про:

– відповідний перелік необхідних речей на запити офіційних українських організацій;

– каталог адрес складів у різних країнах світу, які здатні зберігати гуманітарну допомогу. Ви можете знайти їх на карті, спеціально розробленій для цього завдання;

– каталог перевірених благодійних фондів та організацій в Україні та інших країнах, через які ви можете надсилати фінансову допомогу.