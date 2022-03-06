З початку вторгнення Росії в Україну (24 лютого) станом на 4 березня кількість жертв серед мирного населення України становила 1 058 людей. З них 351 людина загинула, ще 707 – дістали поранення.

Такі дані озвучило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Зокрема, внаслідок нападу російських загарбників було вбито 71 чоловіка, 41 жінку, 8 хлопчиків, 4 дівчинки, 10 дітей та 217 дорослих, стать яких поки що невідома.

Серед поранених 58 чоловіків, 40 жінок, 11 дівчаток, 2 хлопчики, 23 дитини та 573 дорослих, стать яких поки що невідома.

У Донецькій та Луганській областях жертвами російської агресії стала 471 людина (86 убитих та 385 поранених). На підконтрольній Україні території жертвами стали 355 мирних жителів (63 убитих та 292 поранених). На тимчасово окупованій території ця кількість становить 116 жертв (23 убитих та 93 поранених).

В інших областях України (Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Житомирській областях) через дії агресора постраждали 587 людей (265 убитих та 322 постраждалих).

В ООН додали, що більшість жертв серед цивільного населення пояснюється застосуванням російськими військами засобів вибухової дії з великою площею ураження, зокрема обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетно-авіаційної техніки.

Також в організації переконані, що реальні цифри жертв серед цивільного населення значно вищі, але підрахувати їх через активні бойові дії складно.

Джерело: Управління Верховного комісара ООН з прав людини