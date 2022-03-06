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Факти / Україна

Зеленський: Бомбардування міст України було запланованим, є мапи та плани

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський: Бомбардування міст України було запланованим, є мапи та плани

Свідчення російських військових, яких взяли у полон ЗСУ, документи, мапи та плани доводять, що Росія давно готувала повномасштабний напад на Україну та бомбардування мирних міст, сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

– Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи, мапи, плани. Не вчорашнього дня. Це не імпровізація. Вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно. Завідомо з порушенням правил війни, – наголосив він.

Саме тому, за його словами, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь та багато інших українських міст побачили чисте зло та звірство.

– Так було заплановано. Але це не вбʼє нашу людяність. Попри все, ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні обʼєкти Росії або Білорусі, звідки на нашу територію щодня йдуть ракети. Йдуть колони техніки. Летить авіація. Проти мирних людей. Проти мирних міст, – пояснив Зеленський.

 

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Фото: Офіс президента

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