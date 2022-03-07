Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
Наслідки нічного обстрілу мирного Миколаєва російськими військовими.
Російські військові обстріляли житлові квартали Харкова. Постраждав приватний сектор. Інформації про загиблих та поранених зараз немає.
Ранок для миколаївських рятувальників був важкий та напружений. Ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж.
Жителі Миколаєва повідомляють, що вибухи чути у всіх районах міста. Мешканці пишуть в соцмережах, що у деяких будинках зникло світло.
За оперативними даними Національної поліції, найближчим часом планується атака ворога на Харків. Шановні харків’яни, негайно прямуйте в укриття, не виходьте під час обстрілу. Бережіть своє життя!
УВАГА! У Києві, Чернігові та Вінниці оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
О 5.15 по Миколаєву ворожі війська вдарили реактивними системами залпового вогню.
У Вінниці – повітряна тривога. Ефір перервали, щоб повідомити про загрозу місцевих жителів. Негайно прямуйте в укриття!
У Броварському районі під Києвом бійці спецпідрозділу КОРД з ручного протитанкового гранатомета знищили два ворожі танки агресора. Втрат серед особового складу поліції немає.
Російська колона, що розтягнулась на 65 км біля Києва, стоїть на місці.