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Разом ми сила
Факти / Україна
Юля Захарченко |
Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.

Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
06:58 - 07 березня

Наслідки нічного обстрілу мирного Миколаєва російськими військовими.

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06:52 - 07 березня

Російські військові обстріляли житлові квартали Харкова. Постраждав приватний сектор. Інформації про загиблих та поранених зараз немає.

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06:40 - 07 березня

Ранок для миколаївських рятувальників був важкий та напружений. Ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж.

Фото: ДСНС

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06:34 - 07 березня

Жителі Миколаєва повідомляють, що вибухи чути у всіх районах міста. Мешканці пишуть в соцмережах, що у деяких будинках зникло світло.

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05:56 - 07 березня

За оперативними даними Національної поліції, найближчим часом планується атака ворога на Харків. Шановні харків’яни, негайно прямуйте в укриття, не виходьте під час обстрілу. Бережіть своє життя!

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05:34 - 07 березня

УВАГА! У Києві, Чернігові та Вінниці оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

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05:28 - 07 березня

О 5.15 по Миколаєву ворожі війська вдарили реактивними системами залпового вогню.

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05:20 - 07 березня

У Вінниці – повітряна тривога. Ефір перервали, щоб повідомити про загрозу місцевих жителів. Негайно прямуйте в укриття!

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04:49 - 07 березня

У Броварському районі під Києвом бійці спецпідрозділу КОРД з ручного протитанкового гранатомета знищили два ворожі танки агресора. Втрат серед особового складу поліції  немає.

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04:36 - 07 березня

Російська колона, що розтягнулась на 65 км біля Києва, стоїть на місці.

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